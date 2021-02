Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Dachgeschossbrand in Mehrfamilienhaus ++ Neu Wulmstorf - Pkw in Brand gesetzt ++ Landkreis Harburg - Zahlreiche Glätteunfälle

Buchholz (ots)

Dachgeschossbrand in Mehrfamilienhaus

Am Sonntag (7.2.2021), gegen 16:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohn - und Geschäftshaus an der Schützenstraße gerufen. In der Dachgeschosswohnung des insgesamt zehn Wohn- und zwei Geschäftseinheiten umfassenden Gebäudes war es zu einem Zimmerbrand gekommen. Von dort griff das Feuer schließlich auf den Dachstuhl des Hauses über.

Eine Frau wurde wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung ambulant im Krankenhaus behandelt. Die übrigen Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehren aus Buchholz und benachbarten Ortschaften waren mit insgesamt rund 145 Kräften im Einsatz, um das Feuer im Dachgeschoss zu bekämpfen. Teile des Daches mussten abgedeckt werden, um auch die letzten Glutnester ablöschen zu können. Nach rund drei Stunden war der Löscheinsatz beendet.

Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Drei Familien wurden durch die Stadt Buchholz andernorts untergebracht. Die Polizei hat den Brandort für weitere Untersuchungen beschlagnahmt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 500.000 EUR.

Bei einer ersten Inaugenscheinnahme des Brandortes durch Beamte des Zentralen Kriminaldienstes am Montagmorgen wurden Hinweise auf einen möglichen technischen Defekt im Bereich der Elektrik in der Zwischendecke gefunden.

Neu Wulmstorf - Pkw in Brand gesetzt

An der Lessingstraße haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (7.2.2021) einen geparkten Audi A4 in Brand gesetzt. Zeugen hatten das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Neben dem Audi, der komplett ausbrannte, wurde auch ein angrenzend abgestellter Pkw-Anhänger durch die Flammen beschädigt.

Bei der Aufnahme des Brandortes fand die Polizei Reste eines Brandbeschleunigers. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 EUR geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Landkreis Harburg - Zahlreiche Glätteunfälle

Im gesamten Landkreis Harburg registrierte die Polizei während des stürmischen Wetters am Sonntag eine erhöhte Unfallzahl auf den glatten Straßen. Einige Beispiele:

Auf der A 261 durchfuhr ein 35-jähriger Mann gegen 6:50 Uhr mit seinem VW Golf eine Schneewehe auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit verlor er hierbei die Kontrolle über seinen PKW. Der Wagen rutschte in den abschüssigen Seitenraum, durchbrach eine Buschreihe und blieb schließlich auf einem Acker stehen. Der Mann blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 20.000 EUR.

Gegen 13:00 Uhr geriet eine 50-jährige Frau mit ihrem Honda Jazz auf der B 3 in Wenzendorf auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Straßenbaum. Die Frau konnte sich nicht aus eigener Kraft aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie kam vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus

Ein 27-jähriger Mann verletzte sich leicht, als er gegen 22:40 Uhr zwischen Ohlendorf und Brackel mit seinem Honda Civic von der schneeglatten Fahrbahn abkam und gegen einen Begrenzungsstein prallte. Sein 26-jähriger Beifahrer blieb unverletzt.

