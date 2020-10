Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wohnungseinbrecher auf frischer Tat festgenommen ++ Rosengarten - Mit Pkw in Drogeriemarkt gefahren ++ Moisburg - Traktor flüchtet nach Unfall mit Verletzten

Seevetal (ots)

Wohnungseinbrecher auf frischer Tat festgenommen

Als die Alarmanlage anschlug rief ein Hausbesitzer in der Gorch- Fock- Straße am Donnerstag gegen 19:00 Uhr die Polizei. Zwei Einbrecher versuchten zu diesem Zeitpunkt durch Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür in das Haus zu gelangen. Als die Polizei am Tatort eintraf flüchteten die Männer zunächst fußläufig, konnten jedoch im Nahbereich festgenommen werden. Die beiden aus Georgien stammenden Männer (34 und 40 Jahre)müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Rosengarten - Mit Pkw in Drogeriemarkt gefahren

Am Donnerstagvormittag wollte eine 84jährige Frau rückwärts mit ihrem Pkw aus der Parklücke eines Drogeriemarktes in der Bremer Straße fahren. Aus unerklärlichen Gründen beschleunigte sie jedoch ihren Pkw stark und fuhr rückwärts in den Eingangsbereich des Marktes. Eine 38jährige Kundin wurde kurzzeitig zwischen Pkw und Eingangstür eingeklemmt und an Armen und Beinen verletzt. Ihren mitgeführten Kinderwagen, in dem sich ein einjähriges Kind befand, konnte sie reflexartig in einen sicheren Bereich schieben. Das Kind blieb unverletzt. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde vor Ort sichergestellt.

Moisburg - Traktor flüchtet nach Unfall mit Verletzten

Am Donnerstagvormittag befuhr ein grüner Traktor mit Anhänger den Staersbecker Weg bei Moisburg in Richtung Staersbeck. Eine entgegenkommende 46jährige musste dem landwirtschaftlichen Gespann mit ihrem Pkw ausweichen, prallte gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum und wurde in ihrem Pkw eingeklemmt. Die Frau, die durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden musste, wurde leicht verletzt. Der Traktorfahrer entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Die Polizei Tostedt ( 04182-404270) fragt: Wer kann Hinweise zum Unfall und speziell zu dem gesuchten Traktor mit Anhänger geben?

