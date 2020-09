Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Grundschule ++ Seevetal/Maschen - Pkw gestohlen ++ Seevetal/A1 - Unfallverursacher flüchtete zu Fuß

Rosengarten/Nenndorf (ots)

Einbruch in Grundschule

In der Nacht zu Mittwoch (9.9.2020), in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 7:20 Uhr, kam es an der Grundschule Nenndorf zu einem Einbruchdiebstahl. Die Täter gelangten auf noch unbekannte Weise in die Grundschule, brachen die Tür zum Lehrerzimmer auf und entwendeten mehrere Beamer und Computer. Anschließend durchsuchten die Täter auch noch diverse Schränke in verschiedenen Klassenräumen. Der Wert der Beute wird auf rund 2000 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Seevetal/Maschen - Pkw gestohlen

Ein schwarzer Daimler AMG GLC ist in der Nacht zum Mittwoch aus einem Carport am Ligusterweg gestohlen wurden. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf rund 80.000 EUR. Das Kennzeichen lautet HH - PT432.

Wie die Täter vorgegangen sind, um den Wagen zu starten, ist unklar. Zeugen, denen das Fahrzeug oder verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Seevetal/A1 - Unfallverursacher flüchtete zu Fuß

Am Mittwochabend (9.9.2020), gegen 20:35 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der A1, Fahrtrichtung Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Dibbersen und Hittfeld, gerufen. Dort war der Fahrer eines VW Golf bei einem Spurwechsel auf den davor fahrenden Mercedes eines 52-jährigen Mannes aufgefahren. Der Mercedes wurde daraufhin nach links in die Mittelschutzplanke geschleudert. Von dort geriet er wieder nach rechts und kam schließlich an der rechten Seitenschutzplanke zum Stehen. Der Wagen des Unfallverursachers blieb auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Durch den Zusammenstoß wurde der 52-jährige leicht verletzt.

Zeugen, die den Unfall der Polizei meldeten, gaben an, dass der Fahrer des VW Golf sofort nach dem Zusammenstoß aus seinem Wagen ausgestiegen und über ein angrenzendes Feld in die Dunkelheit gelaufen war. Durch zivile Fahndungskräfte konnte der Mann wenig später kurz vor der Ortschaft Klecken aufgegriffen werden. Es handelte sich um den Fahrzeughalter. Zu seiner Unfallbeteiligung machte der 41-Jährige keine Angaben. Da der Mann deutlich alkoholisiert war, wurde er mit zur Dienststelle genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen den 41-Jährigen wurden Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell