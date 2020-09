Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zwei Pkw gestohlen ++ Wistedt - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Tespe und Neu Wulmstorf (ots)

Zwei Pkw gestohlen

In der Nacht zu Dienstag wurde ein an der Elbuferstraße auf einem Privatgrundstück abgestellter Pkw entwendet. Der schwarze BMW X3 hat das Kennzeichen WL-G 2993. Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 30.000 EUR geschätzt. Wie die Täter den Wagen öffnen und starten konnten, ist noch unklar.

Auch in Neu Wulmstorf kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Pkw-Diebstahl. Ein auf dem Park&Ride-Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße abgestellter, schwarzer Mercedes 220 CE war hier die Beute. Der Wert des Wagens liegt bei rund 15.000 EUR. Er hat das Kennzeichen WL-RT180.

Hinweise nimmt in beiden Fällen der Zentrale Kriminaldienst in Buchholz entgegen.

Wistedt - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag (08.09.2020), in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 9:30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Quellner Straße einzubrechen. Die Täter setzten ihr Werkzeug am Küchenfenster und an der Haustür an. Es gelang Ihnen jedoch nicht, das Gebäude zu öffnen. Es blieb bei einem Sachschaden von mehreren hundert Euro. Täterhinweise gibt es nicht.

