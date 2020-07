Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schmuck geklaut +++ Terminal aus Trecker gestohlen +++ Pkw-Aufbrüche

Buchholz (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag-Vormittag bis Dienstag-Nachmittag sind Unbekannte in ein Wohnhaus im Gehäge eingestiegen. Nachdem die Täter die Terrassentür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen. Mit Schmuck und etwas Bargeld flüchteten sie. Es entstand ein Schaden in Höhe von einigen hundert Euro. +++

Terminal aus Trecker gestohlen

Nenndorf. Als ein Landwirt am Dienstag um 11 Uhr zu seinem Trecker kam, erkannte er den Einbruch in seinen John Deere, den er dort Montag-Mittag abgestellt hatte. Aus dem Fahrerhaus war ein GreenStar-Bedienterminal gestohlen worden. Der Schaden beläuft sich auf 7.500 EUR. +++

Pkw-Aufbrüche

Welle/Marschacht. Bereits am Montag schlug ein unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertür an einem Ford Fiesta in der Tostedter Straße in Welle ein und entwendete daraus ein Portmonee. Zwischen 16.30 und 17.30 Uhr passierte Ähnliches im Langenhakenweg in Marschacht. Hier wurde die Beifahrertürscheibe eines Mazda 6 eingeschlagen und eine Handtasche geklaut.

