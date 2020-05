Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum Freitag, 22.05.2020, 12:00 Uhr bis Sonntag, 24.05.2020, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Trunkenheitsfahrten

Am Freitag gegen 13:00 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei auf der BAB 261 in Höhe der Anschlussstelle Tötensen in Fahrtrichtung Hamburg ein Sattelzug auf, der deutliche Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 31-jährigen deutschen Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 2,27 Promille festgestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen. Zudem erfolgte die Sicherstellung der Fahrerlaubnis.

Ebenfalls am Freitag gegen 21:15 Uhr wurde der Polizei ein Transporter mit polnischen Kennzeichen auf der BAB 39 in Richtung Lüneburg gemeldet, der Schlangenlinien über den gesamten Fahrstreifen fahren sollte. Bei dem Fahrzeugführer, einem 27-jährigen polnischen Staatsangehörigen, wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,66 Promille festgestellt. Auch hier erfolgten die Einleitung eines Strafverfahrens, Blutprobenentnahme und Beschlagnahme des Führerscheins. Zusätzlich wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Am 24.05.2020, gegen 00:47 Uhr, wird durch Beamte des PK Seevetal in der Straße "Am Gerätehaus" in Maschen ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Seevetal kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,53 Promille. In einem Krankenhaus wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Winsen/Scharmbeck - Verkehrsunfall mit sieben Verletzten

Am Samstag, um 14:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw von der A 39, Richtungsfahrbahn Lüneburg, an der Anschlussstelle Winsen-West abfuhr und auf die Scharmbecker Dorfstraße einbog. Dort kollidierte der Pkw mit einem aus Richtung Ashausen kommenden Pkw. Bei dem Unfall wurden alle insgesamt sieben Fahrzeuginsassen der beiden Pkw verletzt. Darunter auch ein 4-jähriges und ein 6-jähriges Kind mit deren Eltern, sowie drei junge Erwachsene. Lebensgefahr bestand aber für keinen der Unfallbeteiligten. Sämtliche Beteiligte wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, konnten diese aber zum Teil noch am gleichen Tag wieder verlassen. Ein Rettungshubschrauber war auch im Einsatz.

Winsen/Luhe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 22.05.2020, um 22:30 Uhr, kam es im Friesenweg in 21423 Winsen (Luhe), zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei hat vermutlich ein grauer Kombi beim Wenden ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Winsen unter 04171 -796 -0.

Bundesautobahnen - Aquaplaning führt zu drei Verkehrsunfällen

Am Freitagabend kam es zu drei Verkehrsunfällen auf den Bundesautobahnen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Harburg, bei denen jeweils ein Pkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und mit der Schutzplanke kollidierte. Bei den drei Unfällen wurde glücklicherweise insgesamt lediglich ein Fahrzeuginsasse leicht verletzt.

BAB 7 Seevetal/Ramelsloh - Verkehrsunfall mit Kuh

Am Samstag kam es in den frühen Morgenstunden auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover zu einem Verkehrsunfall mit einer entlaufenen Kuh. Diese war gegen 1:30 Uhr in der Dunkelheit in Höhe der Anschlussstelle Ramelsloh auf die Autobahn gelaufen. Hier kam es zunächst zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, woraufhin das Tier auf den rechten Fahrstreifen geschleudert wurde. Der nachfolgende Sattelzug konnte einen Zusammenstoß ebenfalls nicht mehr verhindern und kollidierte ebenfalls mit der Kuh, die an der Unfallstelle verendete. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Das Tier konnte einem örtlichen Landwirt zugeordnet werden. Dass jenseits der Schutzplanke zum Liegen gekommene Tier, musste im Laufe des Tages mit einem Kran geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Pressestelle

i.A. Reisberger, PHK

Telefon: 04181/285-0

E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell