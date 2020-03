Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Sicher mit dem Motorrad in den Sommer - Polizei und Partner bieten erneut Präventionsveranstaltung an

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Die Temperaturen steigen, die Tage werden wieder länger. Langsam aber sicher startet die Motorradsaison. Um den Wiederaufstieg so sicher wie möglich zu machen, bietet das Polizeikommissariat Seevetal in Kooperation mit den Johannitern, dem Präventionsrat Seevetal und der Verkehrswacht Harburg-Land erneut ein Motorradtraining an.

Am Sonntag, 05. April 2020, in der Zeit von 09.30 bis 16.00 Uhr, haben Interessierte die Möglichkeit, sich über richtiges Handeln in schwierigen Verkehrssituationen informieren zu lassen. Auf dem eigenen Motorrad können Teilnehmende das Erlernte auf einem Parcour in die Tat umsetzen.

Weiterhin gibt es Tipps und Praxishinweise zur Ersten Hilfe, speziell für Motorradfahrerinnen und -fahrer.

Ein Polizist, der selbst Opfer eines Motorradunfalles geworden ist, schildert eindrücklich seine Erfahrungen.

Ein kleiner Imbiss und Getränke stehen den Teilnehmenden zur Verfügung.

Die Anmeldung erfolgt persönlich beim Polizeikommissariat Seevetal, Hamburger Straße 1, 21220 Seevetal-Maschen. Bei der Anmeldung wird eine Schutzgebühr in Höhe von 20 Euro erhoben, die am Veranstaltungstag wieder ausgezahlt wird.Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

