POL-WL: Schwerer Verkehrsunfall +++ Oldtimer in Garage verbrannt +++ Taxifahrer mit Messer angegriffen

Rade (ots)

Schwerer Verkehrsunfall

Freitag um 07.37 Uhr wurde der Polizei ein schwerer Unfall auf der B 3 zwischen Rade und Elstorf gemeldet. Sofort wurden mehrere Streifenwagen und Rettungskräfte zum Unfallort entsandt. Vor Ort fanden die Polizisten den alleinbeteiligten 48-jährigen Unfallfahrer aus Schwerin eingeklemmt aber ansprechbar in seinem Renault Scenic vor, Ersthelfer kümmerten sich bereits um ihn. Er war in einer Rechtskurve aus unbekanntem Grund nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Fahrerseite gegen einen Baum geprallt. Feuerwehrkräfte befreiten den Mann aus seinem Pkw, anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen. Es besteht Lebensgefahr. Am Pkw entstand Totalschaden. Die B3 wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.

Oldtimer in Garage verbrannt

Handeloh. Freitagmorgen um 05.07 Uhr bemerkte ein Mann im Meisenweg, dass die Garage seiner Nachbarin in Flammen stand. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten ein vollständiges Übergreifen der Flammen an das angrenzende Wohnhaus verhindern. Die Garage ist vollständig ausgebrannt, am Wohnhaus entstand geringer Sachschaden. Besonders tragisch dürfte für den Besitzer sein, dass in der Garage ein Oldtimer Pkw Wartburg Baujahr 1959 sowie zwei Oldtimer Mopeds verbrannt sind. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Frage. Der Schaden an der Garage wird auf 50.000 EUR beziffert.

Taxifahrer mit Messer angegriffen

Winsen. Donnerstag-Nachmittag ließ sich ein 23-Jähriger mit dem Taxi zum Winsener Bahnhof fahren, wo er dann die Rechnung nicht bezahlen wollte. Es kam zum Streit und zu einem Handgemenge. Als ein weiterer Taxifahrer zur Hilfe eilte, zückte der 23-Jähriger ein Messer und stach damit in Richtung des Helfers, der dem Angriff ausweichen konnte. Jetzt flüchtete der Angreifer, wurde jedoch von Zeugen beobachtet, die die hinzugerufenen Polizisten zu ihm lotsen konnten. Der Täter muss sich nun wegen räuberischer Erpressung verantworten.

