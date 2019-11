Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg vom 01. - 03.11.2019 +++ Brand eines Mobilheims +++ Brand von drei Sattelzügen auf Firmengelände +++ Zwei Ladendiebe bei der Tat erwischt +++ Einbrüche im LK Harburg +++

+++ Drage OT Stove - Brand eines Mobilheims +++

Am Freitagabend geriet ein zu dem Zeitpunkt unbewohntes Mobilheim auf einem Campingplatz in Stove in Brand. Trotz sofortiger Löscharbeiten durch die eingetroffene Feuerwehr ist das Mobilheim aktuell nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von circa 25.000,- Euro. Ob der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Das Brandobjekt wurde durch die Polizei beschlagnahmt und die Ermittlungen dauern an.

+++ Winsen - Brand von drei Sattelzügen auf Firmengelände +++

Am Samstagabend gerieten im Winsener Industriegebiet insgesamt drei Sattelzüge auf einem Firmengelände in Brand. Feuerwehren der umliegenden Orte waren im Einsatz, um eine Schadensausweitung zu verhindern. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen hierzu dauern an.

+++ Winsen - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss +++

Am Sonntagmorgen wurde gegen 10:00 Uhr in der Luhdorfer Straße in Winsen ein Pkw kontrolliert. Bei einem Alkoholtest wurde bei dem 61-jährigen Fahrzeugführer ein Wert von 1,1 Promille festgestellt. In der Folge wurde er zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und er muss die nächste Zeit zu Fuß gehen.

+++ Maschen - Zwei Ladendiebe bei der Tat erwischt +++

Einer aufmerksamen Mittarbeiterin eines Lebensmittelmarktes in Maschen fielen am Samstagnachmittag mehrere Jugendliche auf, die sich im Geschäft verdächtig verhielten. Sie vermutete, dass die Jugendlichen etwas stehlen wollen. Dies berichtete sie sofort der Polizei und beschrieb die mutmaßlichen Täter. Durch die vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten konnten zwei der Täter, ein 15- und 16-jährigen Jugendlicher, erkannt und bei der Tat festgehalten werden. Da die beiden Täter Diebesgut in Höhe von ca. 200 Euro mit sich führten und sich äußerst aggressiv verhielten, wurden beide dem Polizeikommissariat Seevetal zugeführt und dort ihren Eltern übergeben. Es wurde ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls eingeleitet.

+++ Eddelsen - Betrunkener Motorradfahrer +++

In der Nacht zum Sonntag fiel einer Streifenbesatzung des Polizeikommissariats Seevetal in Eddelsen ein Motorradfahrer auf, da dieser ohne Helm unterwegs war. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem 40-Jährigen aus der Gemeinde Rosengarten ein Atemalkoholwert von 1,16 Promille festgestellt, zudem war das Motorrad nicht zugelassen und nicht versichert. In der Folge wurde dem 40-jährigen eine Blutprobe entnommen, mehrere Strafverfahren eingeleitet und er durfte zu Fuß nach Hause gehen.

+++ Einbrüche im LK Harburg +++

Von Freitag auf Samstag kam es im Elbring in Bullenhausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten hier die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchsuchten das ganze Haus. In der Folge flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Von Mittwoch bis Sonntag kam es in der Straße "Westerblöcken" in Garstedt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hier versuchten Unbekannte vergeblich die Terrassentür aufzuhebeln, anschließend schlugen sie ein Fenster ein, durchsuchten das ganze Hause nach Diebesgut und flüchteten unerkannt.

Am Samstag zwischen 15 und 23 Uhr kam es im Vaenser Weg in Buchholz zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hier hebelten Unbekannte die rückseitige Terrassentür auf, durchsuchten das gesamte Erdgeschoss und flüchteten im Anschluss mit dem Diebesgut.

Am Samstag kam es zwischen 10 und 22 Uhr in der Straße "Lehmkuhle" in Meckelfeld zu einem Einbruch in eine Wohnung. Unbekannte überkletterten hier die Balkonbrüstung, hebelten die Balkontür auf und durchsuchten die ganze Wohnung. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285-0 zu melden.

