POL-WL: Unfallflucht mit Radbagger ++ Hollenstedt - Drei Tageswohnungseinbrüche ++ Neu Wulmstorf - Pkw ausgeschlachtet

Unfallflucht mit Radbagger

Am Mittwoch, (16.10.19), gegen 10.50 Uhr, kam es auf der Scharmbecker Dorfstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort war ein Unbekannter mit einem orangefarbenen Radbagger in Fahrtrichtung Ashausen unterwegs. Das Baustellenfahrzeug hatte eine Schlange von mehreren Pkw hinter sich. Eine 32-jährige Frau kam dem Bagger mit ihrem VW Golf entgegen. Plötzlich flog die Fahrertür des Baggers auf und die Fensterscheibe der Tür zerbrach. Die Splitter fielen der Frau auf die Motorhaube, wodurch diese erheblich beschädigt wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es kam es zu keinem Zusammenstoß. Der Baggerfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Ashausen fort.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Radbagger machen können. Insbesondere Autofahrer, die sich in der Schlange hinter dem Bagger befanden, als die Scheibe aus dessen Tür fiel. Die Nummer der Polizei Winsen lautet 04171 7960.

Hollenstedt - Drei Tageswohnungseinbrüche

In den Straßen Heideweg, Föhrenweg und Wacholderweg kam es am Donnerstagnachmittag zu jeweils einem Tageswohnungseinbruch. Die Tatzeit lag in den späten Nachmittags- und Abendstunden bis ca. 21.30 Uhr. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln von Fenstern und einer Terrassentür Zugang und durchsuchten die Häuser. Dabei ließen sie sich in einem Fall auch nicht von zwei im Haus anwesenden Hunden stören. Die Diebe erbeuteten Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 4.000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die am späten Nachmittag und Abend in Hollenstedt beobachtet wurden, nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Neu Wulmstorf - Pkw ausgeschlachtet

Ein BMW X5 ist in der Nacht zu Donnerstag aufgebrochen und ausgeschlachtet worden. Der Pkw stand in einem Carport an der Straße Im Kamp. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und machten sich am Fahrzeug zu schaffen. Sie bauten das Armaturenbrett, das Navigationssystem, den Schalthebel sowie das Lenkrad aus. Anschließend entwendeten sich auch noch die Frontscheinwerfer. Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

