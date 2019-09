POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Buchholz - Bargeld gestohlen ++ Gödenstorf/Lübberstedt - Mit Pkw überschlagen

Polizeiinspektion Harburg

Tageswohnungseinbruch

In der Straße Im Dorf sind drei Männer am Donnerstag (05.09.19) in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 18.40 und 18.50 Uhr. Die Diebe schlugen ein rückwärtiges Fenster ein, dursuchten in aller Eile mehrere Räume und flüchteten durch die Terrassentür wieder aus dem Haus. Als die drei Unbekannten zu einem vierten Mann ins Auto stiegen und davonfuhren, wurden sie durch einen Zeugen beobachtet. Das Kennzeichen des Fluchtwagens war allerdings gestohlen. Was die Diebe erbeuteten, ist noch unklar.

Buchholz - Bargeld gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag kam es am Dibberser Mühlenweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei erbeuteten die Täter nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Die Diebe versuchten zunächst, die Haustür aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang. Schließlich öffneten die Täter gewaltsam ein rückwärtiges Fenster und durchsuchten anschließend sämtliche Räume des Hauses. Die Tatzeit liegt zwischen 21 und 06.20 Uhr. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Gödenstorf/Lübberstedt - Mit Pkw überschlagen

Auf der Lübberstedter Straße kam es am Donnerstag, gegen 16.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 38-jährige Fahrer eines Jaguar E-Type hatte am Ortsausgang Richtung Eyendorf die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war ins Schleudern geraten. Der Pkw rutschte nach links in den Grünbereich und überschlug sich. Dort blieb der Wagen auf dem Dach liegen. Der Fahrer und sein 26 Jahre alter Beifahrer verletzten sich leicht, konnten sich aber selbständig aus dem Wrack befreien. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro.

