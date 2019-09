Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 25 Jahre Citywache Winsen - Polizei lädt ein

Winsen (ots)

Am 01. September 1994 begann eine neue Ära in Winsen. Im Rahmen eines Pilotprojektes, das stärkere Präsenz und Bürgernähe schaffen sollte, wurde in der Rathausstraße die Citywache des Polizeikommissariats Winsen (Luhe) eingerichtet. Mit zunächst vier Beamten, die dort zu Geschäftszeiten ihren Dienst versahen, konnte dem Wunsch, näher an der Bevölkerung zu sein, entsprochen werden. Schnell etablierte sich diese "Außenstelle" als Anlaufpunkt für die Bevölkerung, liegt doch das Polizeikommissariat an der Luhdorfer Straße etwas abseits des Stadtzentrums.

Neben der Möglichkeit, Anzeigen aufzunehmen und Gespräche zu führen, sorgt das Büro mitten in der Fußgängerzone auch dafür, dass die Kollegen regelmäßig auf Fußstreife unterwegs sein können.

Das 25-jährige Bestehen der Wache möchten die Kolleginnen und Kollegen mit der Bevölkerung feiern. Aus diesem Grund sind am Dienstag, 10.09.19, in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr die Türen der Citywache besonders weit geöffnet:

- Die derzeitigen Kontaktbeamten Stephanie Gramann und Horst Kraßmann, sowie einige ehemalige Mitarbeiter der Citywache werden vor Ort sein, und in Gesprächen über ihre Arbeit und die Historie der Wache informieren.

- Die Jazz Combo des Polizeiorchesters Niedersachsen sorgt für eine musikalische Umrahmung.

- Für Kinder ist eine Malecke eingerichtet. Fotos auf dem Polizeimotorrad sind ebenfalls möglich.

- Je nach Einsatzlage wird ein Diensthundeführer mit einem Drogenspürhund vor Ort sein und die Fertigkeiten des Hundes präsentieren.

- Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Harburg berät über Themen wie Einbruchschutz, Betrug oder Verkehrssicherheit.

- Für Technikinteressierte werden Kollegen aus Buchholz eine Drohne präsentieren, die derzeit im Rahmen eines Pilotprojektes im Einsatz- und Streifendienst getestet wird.

Ein weiterer Veranstaltungspunkt findet in der Zeit von 16 bis 17 Uhr im Marstall statt. Ein Kollege der Präventionspuppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg wird zu Gast sein und speziell für ältere Menschen über Themen wie den Enkeltrick oder Betrug durch falsche Polizeibeamte informieren. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist natürlich frei.

Bürgerinnen und Bürger sowie Medienvertreter sind also herzlich eingeladen, die Kolleginnen und Kollegen am Dienstag zu besuchen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Denn genau das ist es, was eine Citywache ausmacht!

