Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 174. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg

Sittensen (ots)

Am Mittwoch, dem 03.07.2019, ab 18:30 h, findet in den Räumlichkeiten der Rastanlage Ostetal, Fahrtrichtung Hamburg, der 174. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg statt. Das Thema am 03.07.2019 lautet: "Unfallrekonstruktion" An diesem Abend ist die DEKRA zu Gast beim Stammtisch. Der Unfallsachverständige Sven Schaad wird erklären, wie man anhand eines Schadensbildes am Lkw den Unfallhergang erkennen kann. Wir freuen uns auf viele interessierte Gäste.

Rückfragen bitte an:



Autobahnpolizeikommissariat Winsen/Luhe

Andrea Möller POKin,

Telefon: 04171/796200

fernfahrerstammtisch@pd-lg.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell