Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Täter bohrten Terrassentür auf ++ Rosengarten/Nenndorf - Metalldiebe erwischt

Seevetal/Ramelsloh (ots)

Täter bohrten Terrassentür auf

Heute (21.06.2019), in der Zeit zwischen Mitternacht und 05 Uhr sind Diebe in ein Einfamilienhaus an der Straße Sandberg eingebrochen. Die Täter bohrten den Rahmen einer Terrassentür auf und konnten so die Tür öffnen. Allerdings wurde durch das Öffnen der Tür die Beleuchtung im Haus eingeschaltet, wodurch die Täter offenbar abgeschreckt wurden und den Raum sofort wieder verließen. Gestohlen wurden nach ersten Erkenntnissen nichts.

Rosengarten/Nenndorf - Metalldiebe erwischt

Am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Der Mann hatte im Vorbeifahren zwei Personen auf der Müllumschlaganlage an der Straße Am Hatzberg bemerkt. Da die Anlage zu dieser Uhrzeit längst geschlossen ist, wurden zwei Streifenwagenbesatzung dorthin entsandt. Als die beiden Personen, ein 46-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau, den ersten Streifenwagen erblickten, flüchteten sie von den Wertstoffcontainern in den rückwärtigen Bereich und wurden dort von der zweiten Streifenwagenbesatzung in Empfang genommen. Die beiden Beschuldigten hatten zuvor den Zaun heruntergedrückt und waren so auf das Gelände gelangt. Sie räumten ein, auf der Suche nach Wertstoffen gewesen zu sein. Gegen das Paar wurde ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell