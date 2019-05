Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Präventionsmaßnahmen gegen Taschendiebstähle

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Tostedt (ots)

In den letzten Wochen sind der Polizei in Tostedt vermehrt Diebstähle aus Handtaschen gemeldet worden. Die Täter nutzten den Umstand, dass viele Kunden beim Einkauf ihre Handtasche im Einkaufswagen ablegen und sich dann den Waren in den Regalen zuwenden. Wenige Sekunden der Unaufmerksamkeit reichen den Dieben schon aus, um ein Portemonnaie oder Smartphone zu ergreifen.

Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Tostedt waren deswegen gestern in mehreren Einzelhandelsgeschäften unterwegs, um Kunden für das Problem zu sensibilisieren. Dabei achteten sie auf "leichte Beute" und brachten unbemerkt einen Aufkleber an den Taschen an. Der Aufdruck: "Vorsicht Ihr Verhalten begünstigt Taschendiebstahl!" verfehlte seine Wirkung nicht, wenn die Frauen sich wieder ihrem Einkaufswagen zuwandten. Anschließend nutzten viele Bürgerinnen und Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, sich von der Polizei beraten zu lassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell