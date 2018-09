POL-WL: Durch Terrassentür eingeschlichen ++ Neu Wulmstorf - Zusammenstoß mit Geschwindigkeitsmessanlage

Stelle (ots) - Durch Terrassentür eingeschlichen

Unbekannte haben sich am Mittwoch, in der Zeit zwischen 14.30 und 16.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Deependahl eingeschlichen. Sie nutzten eine unverschlossene Terrassentür, um in den Wohnraum zu gelangen. Während die Bewohner im Haus anwesend waren, gelang es den Tätern, unbemerkt eine Handtasche zu durchsuchen und daraus Bargeld und Goldschmuck zu stehlen. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Neu Wulmstorf - Zusammenstoß mit Geschwindigkeitsmessanlage

Am Donnerstagmorgen, gegen 04.30 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer war mit seinem Lastwagen in Richtung Buxtehude unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Dort prallte er frontal gegen eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage. Die "Blitzer"-Säule wurde komplett aus der Verankerung gerissen. Der Lkw-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 90.000 Euro.

