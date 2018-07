POL-WL: Jesteburg - Schmuck und Elektronik erbeutet ++ Seevetal - Einbruch durch den Wintergarten ++ Holm-Seppensen - Erneuter Brand von Waldboden

Landkreis Harburg (ots) - Jesteburg - Schmuck und Elektronik erbeutet

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag- und Sonntagabend in einen Bungalow im Roggenkamp ein. Dazu wurde zunächst ein Loch in die Terrassentür gebohrt. Durch dieses Loch konnte dann die Tür geöffnet werden. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Erbeutet haben die Einbrecher nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck, ein Handy und ein Tablet. Der Gesamtschaden steht nicht fest.

Seevetal - Einbruch durch den Wintergarten

Schmuck und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe erbeuten Unbekannte bei einem Einbruch in der Metzendorfer Straße. Zunächst schlugen die Täter eine Scheibe ein. Im Haus wurden alle Räume durchsucht und im Anschluß mit dem Diebesgut verlassen. Zeugen, die am Sonntag zwischen 10 Uhr und 20 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Buchholz unter der Rufnummer 04181/ 2850.

Holm-Seppensen - Erneuter Brand von Waldboden

Eine Zeugin fuhr Sonntagnacht, gegen 23:30 Uhr von Holm-Seppensen in Richtung Sprötze. Dabei bemerkte sie deutlichen Brandgeruch und sah Rauch aus einem Waldstück aufsteigen. Die alarmierte Feuerwehr stellte ein etwa 100 m² großes Areal fest, welches brannte. Die Flammen konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreitete. Seit Anfang Juni ist dies bereits der achte Brand in und um Holm-Seppensen. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftungen aus. Die Ermittlungen werden durch die Buchholzer Polizei geführt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Buchholz zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Torsten Adam

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

Fax: 0 41 81 / 285 -150

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell