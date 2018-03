POL-WL: Auffahrunfall beim Abbiegen ++ Winsen/Rottorf - Fahrzeuggarage ausgebrannt ++ Salzhausen/Eyendorf - Mit PKW überschlagen ++ Jesteburg - Vorfahrt missachtet ++ Moisburg - Holzterrasse brannte ab

Winsen (ots) - Auffahrunfall beim Abbiegen

Heute (2.3.2018), gegen 7:40 Uhr, kam es auf dem Gehrdener Deich zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Drei PKW waren hintereinander fahrend von Stelle in Richtung Winsen unterwegs, als das vorderste Fahrzeug abbremste, um nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Der dahinter befindliche Fahrer erkannte aufgrund der tief stehenden Sonne die Situation zu spät und fuhr auf. Ein weiteres Fahrzeug prallte auf den Unfallverursacher auf. Auch ein entgegenkommender PKW wurde in der Folge von einem der Wagen getroffen.

Die vier Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Straße zwischen Stelle und Winsen musste für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht noch nicht fest.

Winsen/Rottorf - Fahrzeuggarage ausgebrannt

Heute, gegen 3:15 Uhr, meldeten Zeugen ein Feuer in einer Garage an der Straße Langer Kamp. Sofort wurden die Feuerwehren aus Rottorf, Winsen, Borstel und Sangenstedt zum Einsatzort entsandt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand die Garage, die an eine Lagerhalle angrenzt, bereits im Vollbrand. Personen befanden sich nicht an dem Objekt.

Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle und konnte eine Ausbreitung auf die Lagerhalle weitestgehend verhindern. In der Garage befanden sich ein Oldtimer-Traktor und ein Anhänger. Beide Fahrzeuge wurden völlig zerstört. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 30.000 EUR geschätzt. Wie es zu dem Feuer kam es noch unklar. Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

Salzhausen/Eyendorf - Mit PKW überschlagen

Auf der Kreisstraße 4, zwischen den Ortschaften Eyendorf und Salzhausen, kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 7:40 Uhr war ein 46-jähriger Mann mit seinem Opel Astra auf der Oldershausener Straße von Eyendorf in Richtung Salzhausen unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf rund 5000 EUR geschätzt.

Jesteburg - Vorfahrt missachtet

Eine 56-jährige Frau hat am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall auf der Lüllauer Straße verursacht. Die Frau war mit ihrem BMW gegen 17:35 Uhr aus der Straße Allerbeeksring in die Vorfahrtstraße eingefahren hatte dabei den von links kommenden Audi A6 eines 51-jährigen Mannes übersehen. Der Audi fuhr frontal in die Fahrerseite des BMW. Glücklicherweise blieben beide Beteiligten unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 EUR.

Moisburg - Holzterrasse brannte ab

Ein Eimer mit Kaminasche löste am Donnerstag, gegen 11:20 Uhr den Brand einer Terrasse an einem Einfamilienhaus an der Straße Bergfeld aus. Ein Bewohner hatte den Plastikeimer mit der noch heißen Asche auf die Terrasse gestellt. Offenbar war die Asche jedoch noch so heiß, dass der Eimer in Flammen aufging und in der Folge die holzgedeckte Terrasse auf rund 15 Quadratmetern in Brand geriet. Durch die Hitzestrahlung wurde auch die Verglasung der Terrassentür beschädigt.

Die Feuerwehr löschte den Brand, bevor das Wohnhaus ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es entstand ein Schaden von rund 3000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell