Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl eines Motorrades

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Celle (ots)

In Celle ist es in der Zeit von Mittwoch, 05.08.2026, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 06.08.2026, 14:30 Uhr zu einem Diebstahl eines Motorrades gekommen. Der Besitzer hatte das Motorrad der Marke Suzuki am Mittwoch, 05.08.2026 gegen 17:30 auf einem Waldweg in der Straße "Am Sportplatz" wegen einer Panne abgestellt. Der Hinterreifen des Motorrades hatte einen Platten, das Zweirrad somit nicht mehr fahrbereit. Als er am Donnerstag, 06.08.2026 gegen 14:30 sein Motorrad wieder abholen wollte, war es nicht mehr da. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um eine Suzuki VZ 800 in den Farben grün/schwarz mit diversen speziellen Umbauten (unter anderem ein gekürztes Heck). Wer Hinweise zu dem Verbleib des Fahrzeugs oder zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

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