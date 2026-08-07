Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigung in einem Parkhaus

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in der Celler Innenstadt zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hat gegen 00:30 Uhr im Parkhaus "Südwall" Kameras und Lampen von den Wänden gerissen und Blumenkübel in dem Magnusgraben geworfen, der unmittelbar vor dem Parkhaus verläuft. Außerdem wurden die Türen des Parkhauses beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, die Ermittlungen dauern an. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

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