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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gebäudebrand

Celle (ots)

Gestern Abend ist es im Celler Stadtteil Heese zu einem Gebäudebrand gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen brach das Feuer in dem Gebäude in der Straße "Lönsweg" gegen 19:20 Uhr aus. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an und löschte den Brand. Der entstandene Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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