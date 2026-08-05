Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunken Polizisten bepöbelt

Celle (ots)

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Dasselsbrucher Straße in Celle in Richtung stadtauswärts. Vor ihnen auf der Fahrbahn fuhr ein Radfahrer. Beim Überholen des Radfahrers begann dieser, lautstark in Richtung der Beamten zu pöbeln und zeigte ihnen den Mittelfinger. Der anschließenden Aufforderung, anzuhalten kam der Mann nicht nach, sondern setzte seine Fahrt weiter fort. Dabei zog er unvermittelt vor den Streifenwagen, sodass dessen Fahrer eine Vollbremsung machen musste. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 32-jährige Radfahrer uneinsichtig, respektlos und unkooperativ. Die Beamten stellten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest, ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,7 Promille. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Den Mann erwarten nun diverse Strafverfahren, unter anderem wegen Beleidigung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

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