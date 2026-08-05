PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunken Polizisten bepöbelt

Celle (ots)

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Dasselsbrucher Straße in Celle in Richtung stadtauswärts. Vor ihnen auf der Fahrbahn fuhr ein Radfahrer. Beim Überholen des Radfahrers begann dieser, lautstark in Richtung der Beamten zu pöbeln und zeigte ihnen den Mittelfinger. Der anschließenden Aufforderung, anzuhalten kam der Mann nicht nach, sondern setzte seine Fahrt weiter fort. Dabei zog er unvermittelt vor den Streifenwagen, sodass dessen Fahrer eine Vollbremsung machen musste. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 32-jährige Radfahrer uneinsichtig, respektlos und unkooperativ. Die Beamten stellten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest, ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,7 Promille. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Den Mann erwarten nun diverse Strafverfahren, unter anderem wegen Beleidigung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 11:28

    POL-CE: Mitarbeiterin und Zeuge stoppen Ladendieb

    Celle (ots) - Gestern Morgen ist es in Celle zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Ein 22-Jähriger hatte in einem Supermarkt in der Hannoverschen Heerstraße gegen 08:20 Uhr zunächst eine Dose eines Energygetränkes auf das Kassenband gelegt und dann unmittelbar den Laden verlassen. Eine 47 Jahre alte Mitarbeiterin lief ihm nach und hielt ihn fest, da sie einen Diebstahl vermutete. Dabei riss sich der junge Mann ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 11:25

    POL-CE: Unfall mit Trecker endet glimpflich

    Eldingen (ots) - Gestern Morgen ist es auf der L 283 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 11:20 Uhr mit seinem Trecker inklusive Anhängergespann die L 283 aus Hohne kommend in Richtung Hohnhorst. Hier wollte er nach rechts in einen Feldweg einbiegen. Beim Abbiegevorgang geriet der Trecker in Schieflage und stürzte um. Der junge Mann wurde dabei leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren