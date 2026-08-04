Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mitarbeiterin und Zeuge stoppen Ladendieb

Celle (ots)

Gestern Morgen ist es in Celle zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Ein 22-Jähriger hatte in einem Supermarkt in der Hannoverschen Heerstraße gegen 08:20 Uhr zunächst eine Dose eines Energygetränkes auf das Kassenband gelegt und dann unmittelbar den Laden verlassen. Eine 47 Jahre alte Mitarbeiterin lief ihm nach und hielt ihn fest, da sie einen Diebstahl vermutete. Dabei riss sich der junge Mann von ihr los und schubste die Frau. Ein zufällig vorbeifahrender 27-jähriger Radfahrer wurde auf die Situation, die sich auf dem Parkplatz des Supermarktes abspielte, aufmerksam und eilte der Frau zur Hilfe. Gemeinsam hielten sie den 22-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten stellten fest, dass in dessen Rucksack weiteres Diebesgut lag. Hierbei handelte es sich um drei weitere Dosen eines Energydrinks im Wert von zirka 6 Euro. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der 22-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen. Ihn erwartete nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Ihm wurde ein Hausverbot für den Laden erteilt. Es wird außerdem geprüft, ob der junge Mann für weitere Diebstähle in dem Laden verantwortlich ist.

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