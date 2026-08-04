PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mitarbeiterin und Zeuge stoppen Ladendieb

Celle (ots)

Gestern Morgen ist es in Celle zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Ein 22-Jähriger hatte in einem Supermarkt in der Hannoverschen Heerstraße gegen 08:20 Uhr zunächst eine Dose eines Energygetränkes auf das Kassenband gelegt und dann unmittelbar den Laden verlassen. Eine 47 Jahre alte Mitarbeiterin lief ihm nach und hielt ihn fest, da sie einen Diebstahl vermutete. Dabei riss sich der junge Mann von ihr los und schubste die Frau. Ein zufällig vorbeifahrender 27-jähriger Radfahrer wurde auf die Situation, die sich auf dem Parkplatz des Supermarktes abspielte, aufmerksam und eilte der Frau zur Hilfe. Gemeinsam hielten sie den 22-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten stellten fest, dass in dessen Rucksack weiteres Diebesgut lag. Hierbei handelte es sich um drei weitere Dosen eines Energydrinks im Wert von zirka 6 Euro. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der 22-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen. Ihn erwartete nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Ihm wurde ein Hausverbot für den Laden erteilt. Es wird außerdem geprüft, ob der junge Mann für weitere Diebstähle in dem Laden verantwortlich ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 11:25

    POL-CE: Unfall mit Trecker endet glimpflich

    Eldingen (ots) - Gestern Morgen ist es auf der L 283 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 11:20 Uhr mit seinem Trecker inklusive Anhängergespann die L 283 aus Hohne kommend in Richtung Hohnhorst. Hier wollte er nach rechts in einen Feldweg einbiegen. Beim Abbiegevorgang geriet der Trecker in Schieflage und stürzte um. Der junge Mann wurde dabei leicht ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 14:20

    POL-CE: Zeugenaufruf zu Tankstelleneinbruch in Hambühren

    Hambühren (ots) - In der Nacht zu Freitag, 24.07.2026, ist es in Hambühren in der Celler Straße zu einem Einbruch in eine Tankstelle gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mehrere bislang unbekannte, maskierte Täter in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 03:00 Uhr gewaltsam Zutritt zur ACCESS-Tankstelle. Im Inneren entwendeten die Täter eine größere Menge Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren