Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall mit Trecker endet glimpflich

Eldingen (ots)

Gestern Morgen ist es auf der L 283 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 11:20 Uhr mit seinem Trecker inklusive Anhängergespann die L 283 aus Hohne kommend in Richtung Hohnhorst. Hier wollte er nach rechts in einen Feldweg einbiegen. Beim Abbiegevorgang geriet der Trecker in Schieflage und stürzte um. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Das Führerhaus des Treckers wurde bei dem Unfall beschädigt, die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

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