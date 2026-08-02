Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 31.07.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 02.08.2026, 12:00 Uhr

Celle (ots)

Getränkediebe in Sporthalle

Bergen - Am Freitagabend schlichen sich vier Jugendliche in eine Sporthalle in Bergen und entwendeten mehrere Getränkekisten. Die Sportlerinnen und Sportler in der Halle bekamen von der Tat nichts mit, allerdings wurden die Jugendlichen von einem Zeugen beobachtet, welcher die Polizei alarmierte. Beim Eintreffen der Streifenwagen ließen die Jugendlichen das Diebesgut zurück und ergriffen sofort die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung konnte ein 17-jähriger Tatverdächtiger gestellt werden. Er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen zu seinen Komplizen dauern an. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Hermannsburg - Am 31.07. kam es um 08:58 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Nissan und einem Fahrrad. Eine 78jährige Dame übersah beim Verlassen eines Supermarktparkplatzes in der Celler Straße in Hermannsburg eine von rechts auf dem Radweg kommende 85-jährige Radfahrerin, wobei es zu einer leichten Kollision kam. Durch den sich anschließenden Sturz, erlitt die Radfahrerin eine behandlungsbedürftige Kopfplatzwunde. Sie wurde mittels RTW dem Krankenhaus zugeführt. Wäre ein Fahrradhelm getragen worden, hätte zumindest die Verletzung am Kopf eventuell vermieden werden können. Gegen die Unfallverursacherin ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Pkw überschlägt sich auf der B191 - Drei Personen nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Weyhausen - Am frühen Samstagmorgen ereignete sich in der Gemarkung Weyhausen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem drei Autoinsassen verletzt wurden. Ein 54-jähriger Autofahrer war gemeinsam mit seiner Familie in einem Opel auf der Bundesstraße 191 von Weyhausen kommend in Fahrtrichtung Breitenhees unterwegs. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Seitenraum. Dort überschlug sich der Wagen und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Durch den Unfall erlitten die 57-jährige Beifahrerin sowie eine 22-jährige Mitfahrerin auf der Rücksitzbank Verletzungen. Zur medizinischen Versorgung und weiteren Untersuchung wurden alle drei Fahrzeuginsassen von alarmierten Rettungswagen in unterschiedliche örtliche Krankenhäuser transportiert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Fritteuse gerät in Brand - Feuerwehr verhindert Großbrand in Imbiss

Celle/Altenhagen - Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte am Samstagmittag Schlimmeres bei einem Küchenbrand in einem Gastronomiebetrieb im Ortsteil Altenhagen. Gegen Samstagmittag bemerkte ein Angestellter während der laufenden Arbeiten im Gaststättenraum plötzlich ein Feuer im Küchenbereich. Eine dort in Betrieb befindliche Fritteuse hatte aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen wenig später am Einsatzort ein. Durch einen schnellen und gezielten Löschangriff gelang es den Feuerwehrleuten, die Flammen im Küchenbereich rasch zu ersticken und eine weitere Ausbreitung auf das gesamte Gebäude zu verhindern. Der Brandschaden blieb dadurch glücklicherweise auf den unmittelbaren Bereich der Essenszubereitung beschränkt. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Das bisherige polizeiliche Ermittlungsergebnis deutet auf einen technischen Defekt an der Fritteuse als Brandursache hin.

Leichter Verkehrsunfalls mit Nachspiel: Parkplatzunfall eskaliert in Gestenstreit

Celle/Westercelle - Ein eigentlich harmloser Verkehrsunfall hat am frühen Samstagnachmittag im Bereich einer Grundstückszufahrt zu einem handfesten Streit und gleich drei zusätzlichen Strafanzeigen geführt. Ein 32-jähriger Fahrer eines VW-Busses übersah beim Zurücksetzen einen im Seitenbereich der Zufahrt aufgestellten Leitpfosten. Bei dem Zusammenstoß entstand lediglich leichter Sachschaden. Als kurz darauf der 79-jährige Grundstückseigentümer sowie ein 67-jährige Anwohner hinzukamen, sollte die Sache eigentlich einvernehmlich geklärt werden. Dabei kam es jedoch offenbar zu Missverständnissen, bei denen die Beteiligten schnell die verbale Fassung verloren. Statt sachlicher Worte sprachen nun eindeutige Handbewegungen. Der 67-jährige Anwohner beleidigte den VW-Fahrer per Handzeichen, während der ältere Geschädigte den Autofahrer mit drohenden Gesten einschüchterte. Das ließ der 32-Jährige nicht auf sich sitzen und reagierte seinerseits mit einer unmissverständlichen, beleidigenden Handbewegung in Richtung des Seniors. Die herbeigerufenen Polizeibeamten mussten bei der Unfallaufnahme erst einmal schlichtend eingreifen und die noch leicht angespannten Gemüter zur Ruhe ermahnen, woran sich die drei Männer schließlich auch hielten. Neben dem eigentlichen Verkehrsunfall protokollierten die Beamten am Ende drei Strafanzeigen wegen Beleidigung und Nötigung.

E-Bike entwendet

Bergen - Am 01.08.2026, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr bis 22:30 Uhr wurde ein hochpreisiges, graues E-Bike der Marke "Scott" in der Celler Straße in Bergen entwendet. Das Fahrrad war leichtsinniger Weise ungesichert an einer Pizzeria abgestellt gewesen. Allen Radfahrenden wird geraten, das eigene Fahrrad immer durch "an"-schließen, gegen die Wegnahme durch sog. Dritte zu sichern. In der Regel greift auch nur dann der Versicherungsschutz. Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei Bergen unter 05051/6064-0 entgegen.

Aufmerksamkeit verhindert Schlimmeres - Brand einer PV-Anlage fordert Feuerwehr in Lachendorf

Lachendorf - Dem schnellen Handeln eines Nachbarn und dem raschen Eingreifen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass der Brand eines Einfamilienhauses in Lachendorf am späten Samstagnachmittag (01.08.2026) verhältnismäßig glimpflich ausging. Gegen Ende des Nachmittags bemerkte ein aufmerksamer Spaziergänger eine verdächtige Rauch- und Flammenentwicklung auf dem Dach eines angrenzenden Wohnhauses. Das Feuer war im Bereich einer dort installierten Photovoltaikanlage ausgebrochen. Der Zeuge reagierte sofort richtig und wählte den Notruf. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr wenig später am Ort des Geschehens eintrafen, schlugen bereits deutliche Flammen empor. Durch den schnellen Löschangriff gelang es den Feuerwehrleuten jedoch, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf den restlichen Dachstuhl konnte in letzter Sekunde erfolgreich verhindert werden. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Da das Feuer rechtzeitig gestoppt wurde, bleibt das Gebäude für die Bewohner weiterhin voll bewohnbar. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden am Gebäude dennoch auf rund 50.000 Euro. Hinsichtlich der Brandursache geht die Polizei nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt im Bereich der PV-Anlage aus. Die spezialisierten Brandermittler haben die Arbeit vor Ort aufgenommen, die Ermittlungen zur genauen Ursache dauern an.

Diverse Trunkenheitsfahrten

Wietze/Hermannsburg - Am 31.07.2026, um 15:40 Uhr wurde in Hermannsburg in der Celler Straße ein 44- jähriger Mann aus Unterlüß in seinem PKW Renault mit 2,12 Promille gestoppt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ihm droht der Verlust der Fahrerlaubnis. Am 01.08.2026, um 07:20 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Wietze mit einem Fahrrad die Steinförder Straße. Bei einer Kontrolle aufgrund seiner Fahrweise wurde ein Atemalkoholwert von 2,35 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und ein Strafverfahren wurde eingeleitet, sowie die Nutzung von Fahrzeugen aller Art bis zur Ernüchterung untersagt. Am 02.08.2026, um 02:30 Uhr wurde ein weiterer Radfahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise durch Beamte der PST Wietze kontrolliert. Der Mann (39 Jahre aus Wietze) schien erheblich unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen, so dass eine Blutentnahme veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Die unflätige Art des Mannes im Umgang mit den Beamten führte zur Einleitung von weiteren Strafverfahren gegen seine Person, wegen von ihm getätigter Beleidigungen und Drohungen.

Zu zweit auf einem E-Scooter und dann noch alkoholisiert

Celle/Westercelle - Im Rahmen der Streife fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung in der Nacht zu Sonntag auf der Hannoverschen Heerstraße ein E-Scooter auf, auf dem 2 Personen fuhren. Als die Fahrzeugführerin auf ihr Fehlverhalten angesprochen wurde, nahmen die Beamten bei dieser Atemalkoholgeruch fest. Ein durchgeführten Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Eschede - Einer Funkstreifenwagenbesatzung fiel Samstag in den frühen Morgenstunden in Eschede ein Leichtkraftrad auf, dass mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch eine 30-Zone fuhr. Nachdem Anhaltesignale von dem Fahrzeugführer zunächst ignoriert werden, hielt er schließlich an. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,24 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Einleitung eines Strafverfahrens bezüglich Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

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