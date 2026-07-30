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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf zu Tankstelleneinbruch in Hambühren

Hambühren (ots)

In der Nacht zu Freitag, 24.07.2026, ist es in Hambühren in der Celler Straße zu einem Einbruch in eine Tankstelle gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich mehrere bislang unbekannte, maskierte Täter in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 03:00 Uhr gewaltsam Zutritt zur ACCESS-Tankstelle. Im Inneren entwendeten die Täter eine größere Menge Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten anschließend vom Tatort. Das bei der Tat genutzte Fahrzeug, ein grauer Seat Leon älteren Baujahres, wurde nach der Tat im Nahbereich zurückgelassen aufgefunden. An dem Pkw waren keine Kennzeichen angebracht. Zudem weist das Fahrzeug diverse Unfallschäden auf und befindet sich in einem insgesamt schlechten Allgemeinzustand.

Wer in dem Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Insbesondere geht es um verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die möglicherweise vor der Tat im Bereich der Tankstelle aufgefallen sind. Ist jemandem der beschriebene graue Seat Leon bereits am 23.07.2026 oder im Verlauf des 24.07.2026 aufgefallen? Möglicherweise haben sich Personen bereits im Vorfeld damit in Tatortnähe aufgehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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