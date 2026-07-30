Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verdächtige Personen überprüft - Anwohnerin handelt richtig

Celle (ots)

Gestern Vormittag wurden der Polizei Celle zwei verdächtige Personen in der Straße "Welfenallee" gemeldet. Eine Anwohnerin hatte gegen 11:20 Uhr mitgeteilt, dass sich zwei unbekannte Männer vermutlich unberechtigt Zugang zu dem Mehrfamilienhaus verschafft hatten, weil sie angeblich die Telekommunikationsanschlüsse im Keller des Hauses überprüfen wollten. Dies kam der 61-Jährigen verdächtig vor und sie informierte die Polizei. Eine Überprüfung der beiden 29 und 31 Jahre alten Männer ergab, dass diese tatsächlich im Auftrag eines Telekommunikationsanbieters unterwegs waren, deren Auftreten vor Ort in dem Mehrfamilienhaus aber wenig kommunikativ war. Auch wenn es in diesem Fall ein "Fehlalarm" war: die Anruferin hat vollkommen richtig gehandelt und aufgrund der für sie unklaren Lage die Polizei informiert. Die Polizei Celle appelliert daher an die Bürgerinnen und Bürger: Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl. Wenn Ihnen Personen, Situationen oder Angaben verdächtig erscheinen und Sie sich unsicher fühlen, zögern Sie nicht, die Polizei zu informieren. Im Falle eines "Fehlalarms" in solchen Fällen entstehen auch keinerlei Kosten für den Einsatz für die Anrufenden.

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