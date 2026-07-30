Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Weyhausen (ots)

Gestern Vormittag ist es in Weyhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem mehrere Personen verletzt worden sind. Eine 32-Jährige wollte gegen 11:25 mit ihrem Mercedes von der Hagener Straße in den Kreuzungsbereich der B 191 einfahren. Hierbei übersah sie einen 27-Jährigen Fiat-Fahrer, der aus Breitenhees kommend in Richtung Eschede auf der B 191 unterwegs war. Der Fiat-Fahrer versuchte noch, auszuweichen, es kam dennoch zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Anschließend kam der Fiat von der Straße ab, touchierte ein Verkehrsschild und prallte dann gegen eine Straßenlaterne. Die Fahrerin des Mercedes blieb unverletzt, ihr gleichaltriger Beifahrer erlitt lediglich leichte Verletzungen. Der Fiat-Fahrer und sein 41-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, der entstandene Gesamtschaden liegt bei über 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell