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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Tankstelle in Hambühren-Ovelgönne - Zigaretten entwendet

Hambühren (LK Celle) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 02:30 Uhr kam es in der Access-Tankstelle in Hambühren- Ovelgönne zu einem Einbruchdiebstahl. Zwei männliche Täter fuhren mit einem grauen PKW ohne Kennzeichen auf das Tankstellengelände, beschädigten die Scheibe des Tankstellenshops und entwendeten eine große Menge an Zigaretten und Tabakwaren. Die Täter flüchteten im Anschluss mit dem PKW in Richtung Versonnstraße. Der Schaden wird aktuell auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Vor Ort wurden Spuren gesichert, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang, den Tätern sowie dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter 05141/277-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kristina Ommen
Telefon: 05141-277-106
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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