Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 17.07.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 19.07.2026, 12:00 Uhr

Celle (ots)

Betrunken im Auto eingeschlafen - Führerschein sichergestellt

Bergen/Soltau - Am Freitagabend, 17.07.2026, gegen 22:00 Uhr bemerkten Zeugen einen Mann, der in seinem Pkw in der Nähe des Militärfriedhofs in Soltau schlief. Als sie ihn ansprachen, wirkte er deutlich alkoholisiert. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und fuhr dabei unsicher. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief zunächst ohne Erfolg. Gegen 23:30 Uhr meldete sich eine weitere Zeugin und informierte die Polizei über einen beleuchteten, abgestellten Pkw in Nindorf. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte denselben Mann erneut schlafend in seinem Fahrzeug fest. Während der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Motorradfahrer beschäftigt Polizei Bergen

Bergen - Am Samstagabend, 18.07.2026, gegen 20:00 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Hinweise auf einen Motorradfahrer ein, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Lohheide in Richtung Bergen unterwegs gewesen sein soll. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte das Motorrad kurzzeitig auf der Bundesstraße 3 am Ortsausgang von Bergen in Fahrtrichtung Soltau feststellen. Als der Fahrer die Polizei bemerkte, flüchtete er mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Soltau. Eine Verfolgung führte nicht zum Antreffen des Motorrads. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Motorrad oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bergen unter der Telefonnummer 05051 6064-0 zu melden.

Diebstahl von Kompletträdern

Westercelle - In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter insgesamt fünf Kompletträder von zwei angegriffenen Pkw eines Autohauses An der Koppel in Westercelle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Hinweise werden durch die Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141/277-0 entgegengenommen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und Urkundenfälschung

Altstadt/Blumlage - Am Samstag, den 18.07.2026, gegen 04:05 Uhr kam einer Funkstreifenwagenbesatzung der PI Celle im Rahmen der Streifenfahrt auf dem Neumarkt ein schwarzer Opel Corsa aus Fahrtrichtung des Torplatzes entgegen. Die eingesetzten Beamten entschlossen sich den PKW zu kontrollieren. Nach Passieren des Kreisels beschleunigte der Fahrzeugführer in der Mühlenstraße seinen PKW und wurde kurz danach angehalten. Es stellte sich heraus, dass der 20-jährige Celler Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war schnell klar, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Schnelltest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Gegen den Beschuldigten wurden nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss von Betäubungsmittel eingeleitet. Zusätzlich war das angebrachte Kennzeichen auf das Fahrzeug nicht ausgestellt, sodass noch ein Verfahren wegen Urkundenfälschung hinzukam. Die falschen Kennzeichen und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Aus Fehlern nichts gelernt

Neuenhäusen - Der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Celle war am Sonntag gegen 02:30 Uhr ein unsicherer E-Scooter Fahrer auf der Windmühlenstraße aufgefallen. Eine anschließende Kontrolle ergab, dass es sich hierbei wieder um den 20-jährigen Mann vom Vortag handelte. Dieses Mal hatte der junge Mann aus Celle einen E-Scooter im Straßenverkehr geführt, obwohl er unter Alkoholeinfluss (0,71 %) stand. Der Konsum von Marihuana wurde bejaht und durch einen Urintest bestätigt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Während der polizeilichen Maßnahme hat der Beschuldigte noch einen verbotenen Schlagring mitgeführt, der beschlagnahmt wurde. Zum Abschluss konnte dann noch festgestellt werden, dass der E-Scooter aus einem Einbruchsdiebstahl stammt. Gegen den Beschuldigten wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Freier durch Prostituierte bestohlen - Täterinnen gefasst Eicklingen - Ein 45-jähriger Freier aus Eicklingen feierte am Sonntagmorgen mit zwei Prostituierten, 27 und 23 Jahre alt, die aktuell im Landkreis Celle aufhältig sind. Die beiden Damen stahlen den Mann Bargeld und flüchteten aus der Wohnung. Sie stiegen in einen Pkw eines 29-jährigen Bekannten und fuhren in Richtung Celle davon. Im Rahmen der Fahndung konnte durch Beamte der PI Celle der flüchtige Pkw gestellt werden. Bei der Kontrolle des Pkw wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin wurde der Pkw ohne Versicherungsschutz und mit nicht für den Pkw vorgesehenen Kennzeichen geführt. Gegen die 23-jährige Dame lag ein bestehender Haftbefehl vor und sie wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Das entwendete Bargeld wurde bei den Damen und im Pkw festgestellt und beschlagnahmt. Die Schlüssel des Pkw und die angebrachten Kennzeichen wurden sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwarten nun Strafverfahren wegen diverser Verkehrsdelikte. Gegen alle drei Personen wird wegen Diebstahls ermittelt.

Gefährliche Körperverletzung in Diskothek

Westercelle - Am Sonntag gegen 04:15 Uhr kam es in der Diskothek Inkognito zu einer gefährlichen Körperverletzung. Vier unbekannte, junge Männer schlugen auf das 33-jährige Opfer auf einer Toilette ein und flohen. Das Opfer wurde verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Die Ermittlungen dauern an.

Celler Schützenfest friedlich gefeiert

Celle - Am Wochenende ist das Celler Schützenfest friedlich verlaufen. Außer einigen Parkverstößen und im Voraus geplanten Umzugsbegleitungen kam es nicht zu polizeilichen Einsätzen.

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