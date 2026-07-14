Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schnelles Eingreifen von Polizei und Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Celle (ots)

Am Montag, den 13.07.2026 wurden Kräfte der Polizei sowie der Feuerwehr auf Grund eines Balkonbrandes in einem Mehrfamilienhaus in der Windmühlenstraße in Celle alarmiert. Die eingesetzten Polizisten konnten mit einem Feuerlöscher Möbel, welche sich auf dem Balkon befanden und bereits brannten löschen. Die Feuerwehr war mit den Nachlöscharbeiten betraut. Es entstand Sachschaden im Wert von ca. 15.000 Euro, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

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