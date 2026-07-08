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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Öffentlichkeitsfahndung nach abgängiger Person

POL-CE: Öffentlichkeitsfahndung nach abgängiger Person
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Ahnsbeck (LK Celle) (ots)

Seit heute Morgen, 08.07.2026, gegen 03:00 Uhr wird die 70-Jährige Annegret Z. aus Ahnsbeck vermisst. Nach derzeitigem Stand hat Frau Annegret Z. ihre Wohnanschrift in Ahnsbeck gegen 03:00 Uhr zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen.

Frau Z. ist ca. 170cm groß, hat eine schlanke Statur und ist mutmaßlich wie folgt bekleidet:

   - dunkelblaue Jacke
   - Jeans
   - blaue Turnschuhe mit weißer Sohle

Ein Lichtbild von Frau Z. ist der Meldung beigefügt. Hinweise zum Aufenthalt erbittet die Polizeistation Lachendorf telefonisch unter 05145-284210.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Felix Dawert
Telefon: 05141-277106
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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