Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Öffentlichkeitsfahndung nach abgängiger Person

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Ahnsbeck (LK Celle) (ots)

Seit heute Morgen, 08.07.2026, gegen 03:00 Uhr wird die 70-Jährige Annegret Z. aus Ahnsbeck vermisst. Nach derzeitigem Stand hat Frau Annegret Z. ihre Wohnanschrift in Ahnsbeck gegen 03:00 Uhr zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen.

Frau Z. ist ca. 170cm groß, hat eine schlanke Statur und ist mutmaßlich wie folgt bekleidet:

- dunkelblaue Jacke - Jeans - blaue Turnschuhe mit weißer Sohle

Ein Lichtbild von Frau Z. ist der Meldung beigefügt. Hinweise zum Aufenthalt erbittet die Polizeistation Lachendorf telefonisch unter 05145-284210.

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