POL-CE: Öffentlichkeitsfahndung nach abgängiger Person
Ahnsbeck (LK Celle) (ots)
Seit heute Morgen, 08.07.2026, gegen 03:00 Uhr wird die 70-Jährige Annegret Z. aus Ahnsbeck vermisst. Nach derzeitigem Stand hat Frau Annegret Z. ihre Wohnanschrift in Ahnsbeck gegen 03:00 Uhr zu Fuß in unbekannte Richtung verlassen.
Frau Z. ist ca. 170cm groß, hat eine schlanke Statur und ist mutmaßlich wie folgt bekleidet:
- dunkelblaue Jacke - Jeans - blaue Turnschuhe mit weißer Sohle
Ein Lichtbild von Frau Z. ist der Meldung beigefügt. Hinweise zum Aufenthalt erbittet die Polizeistation Lachendorf telefonisch unter 05145-284210.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Celle
Felix Dawert
Telefon: 05141-277106
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