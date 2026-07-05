Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 03.07.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 05.07.2026, 12:00 Uhr

Celle (ots)

Möge die Macht mit ihm sein

Celle - Am Freitagnachmittag erhielt die Polizei einen Hinweis auf einen Mann, der unbekleidet in der Nähe des Bahnhofes herumlaufen solle. Vor Ort konnten die Beamten einen 42-jährigen Celler feststellen, welcher tatsächlich nackt in der Nähe seiner Wohnanschrift herumlief und angab, er sei der Roboter R2D2. Der den Beamten unter anderem als glühender Star-Wars-Fan bekannte Mann wurde zunächst bekleidet und anschließend einem Arzt vorgestellt.

Betrunken gegen geparkten Pkw gefahren

Celle - Zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte kam es am späten Freitagabend in der Fuhrberger Straße. Ein 20-jähriger Celler befuhr die Fuhrberger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts, als er aus zunächst unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem dort geparkten Pkw kollidierte. Beide Pkw waren anschließend nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel auf, dass der Verursacher nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine AAK von 0,48 Promille. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren, der Führerschein wurde einbehalten.

Rollerfahrer flüchtet nach Verfolgungsfahrt

Wathlingen - Im Rahmen der Streifenfahrt fiel am Freitagabend ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad auf. Da der Sozius keinen Helm trug, entschieden sich die Polizeibeamten zu einer Kontrolle des Fahrzeuges. Trotz persönlicher Ansprache, mehrerer Lautsprecherdurchsagen und eingeschaltetem Anhaltesignal flüchtete das Gefährt später in die Feldmark bei Nienhagen. Hier sprang der Sozius vom Kraftrad und flüchtet fußläufig, der Fahrer nutzte einen Umweg und flüchtete zurück in die Ortschaft Wathlingen. Hier sprang auch er vom Gefährt, zog seinen Helm aus und konnte fußläufig flüchten. Bei der Kontrolle des zurückgelassenen Kleinkraftrades stellten die Beamten fest, dass dieses zuvor als entwendet angezeigt worden ist. Den unbekannten Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren.

Diebstahl aus Theaterkasse

Celle - Unbekannte stiegen in der Nacht von Freitag auf Samstag über ein offenstehendes Fenster in die Räumlichkeiten der Theaterkasse des Schlosstheaters Celle ein. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten schließlich eine leere Geldkassette.

Verkehrsunfall auf der B214 bei Bröckel

Bröckel - Am Samstagnachmittag befuhr ein 44-jähirger Mann aus Hettstedt mit seinem Motorrad die B214 in Richtung Braunschweig. Die 29-jährige Fahrzeugführerin eines PKW befuhr die L387 von Uetze kommend und versuchte in Höhe der Ortschaft Bröckel nach links auf die B214 einzubiegen. Vermutlich aufgrund eines vor dem Motorrad fahrenden PKW übersah sie den von links kommenden Motorradfahrer. Beim Einbiegen auf die B214 kam es schließlich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Infolgedessen verletzte sich der Motorradfahrer schwer und wurde dem AKH Celle zugeführt. Während der Unfallaufnahme musste die B214 kurzzeitig voll gesperrt werden. In der Summe entstand ein geschätzter Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Unbeirrbarer Alkoholkonsum führt zu Zellenübernachtung

Celle - Gleich zwei Männer im Alter von 69 und 38 Jahren verbrachten die Nacht von Samstag auf Sonntag im Polizeigewahrsam, nachdem sie zuvor jeweils mehrfach alkoholisiert negativ aufgefallen und mehreren Aufforderungen, den jeweiligen Platz zu verlassen, nicht nachgekommen waren. Der 38-jährige zeigte sich hierbei so uneinsichtig, dass er die eingesetzten Polizeibeamten angriff und nur unter Zwang dem Polizeigewahrsam zugeführt werden konnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Vermehrte Feststellungen von Fahrten unter Alkoholeinfluss im Bereich des Polizeikommissariats Bergen

Trunkenheit im Verkehr 1

Bergen: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 02:40 Uhr am Friedensplatz durch die Polizei Bergen der Fahrzeugführer (25 Jahre) eines Audi A6 kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille AAK. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr 2

Wietze: Am Samstagmorgen wurde gegen 05:00 Uhr durch die Polizei die erheblich alkoholisierte Fahrzeugführerin (43 Jahre) eines Mitsubishi Spacestar angehalten. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr 3

Hambühren/Ovelgönne: Am Samstagabend wurde Im Märchenwald in Ovelgönne ein auffällig in Schlangenlinien fahrender Radfahrer (41 Jahre) angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Nach einer Blutprobenentnahme wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr 4 / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bergen: In der Nacht auf Sonntag, wurde um 03:35 Uhr in der Ringstraße in Bergen ein grauer VW Lupo kontrolliert. Der Fahrzeugführer (23 Jahre) konnte keinen Führerschein vorzeigen zudem wurde Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,81 Promille. Eine Überprüfung ergibt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr 5

Südheide: In der Nacht zum Sonntag wurde gegen 01:30 Uhr in der Junkernstraße in Hermannsburg ein VW Transporter angehalten und der Fahrzeugführer (29 Jahre) kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

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