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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall aus der L284

Hohne (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20:45 Uhr, kam es auf der Landesstraße 284 zwischen den Ortschaften Hohne und Helmerkamp zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 22jähriger Celler kam mit seinem Mini aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Durch ein im Fahrzeug eingebautes E-Call-System wurde automatisch ein Notruf ausgelöst. Parallel dazu bemerkte ein vorbeifahrender Autofahrer mit seiner Familie den Unfall und konnte den Verletzen aus seinem Fahrzeug befreien. Er leistete vor Ort erste Hilfe, viele weitere Vorbeifahrende boten ihre Hilfe an. Der Verunfallte wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Im Einsatz war neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst auch ein Rettungshubschrauber. Die Straße musste für die Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf mind. 15000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kristina Ommen
Telefon: 05141-277-104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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