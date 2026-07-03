Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zehnjähriger bei Unfall mit PKW leicht verletzt

Celle (ots)

Am Donnerstag, den 02.07.2026 um 11 Uhr kam es in der Mummenhofstraße in Celle Vorwerk zu einem Verkehrsunfall mit einem zehnjährigen Jungen. Der Junge überquerte die Straße zu Fuß und übersah dabei vermutlich den herannahenden PKW. Die Fahrerin konnte trotz angepasster Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen. Dieser fiel zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Der Fahrerin gegenüber äußerte er, dass es ihm gut gehe und er keine Polizei und keinen Krankenwagen wünsche. Beide wurden trotzdem hinzugerufen und kümmerten sich um den Jungen, dessen Eltern ebenfalls vor Ort waren.

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