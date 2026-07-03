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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Menschliche Bedürfnisse führen zu einem Einbruch in Celler Restaurant

Celle (ots)

Ein ungewöhnlicher Einbruch hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Celler Polizei beschäftigt. Um 01:50 Uhr erhielt die Polizei Hinweise auf einen Einbrecher beim Restaurant Le Feu in der Celler Innenstadt. Ein 26jähriger Mann hatte sich, durch Hunger und dem Bedürfnis nach einer Toilette getrieben, Zugang durch eine Kellerluke in die Lagerräume des Restaurants verschafft. Die Polizisten konnten ihn vor Ort festnehmen. Bei der Festnahme wehrte sich der Einbrecher, der seine menschlichen Bedürfnisse mittlerweile nicht mehr bei sich behalten konnte, und bespuckte die Polizisten. Er wurde zur Dienststelle gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kristina Ommen
Telefon: 05141-277-104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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