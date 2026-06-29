Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl

Wathlingen (ots)

Am Wochenende ist es in Wathlingen zum Diebstahl eines Leichtkraftrades gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter in der Zeit von Samstag, 27.06.2026, 15 Uhr bis Sonntag, 28.06.2026, 22:50 Uhr das Grundstück in der Knappenstraße und entwendeten das im Auffahrtsbereich abgestellte Leichtkraftrad der Marke Alpha Motors. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

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