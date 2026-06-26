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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall

Celle (ots)

In der Wittinger Straße in Celle ist es gestern Mittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein 47-Jähriger befuhr gegen 12:30 Uhr mit seinem Mercedes die Wittinger Straße und wollte in Höhe der Hausnummer 60 nach links abbiegen. Dies übersah vermutlich eine 24 Jahre alte Golf-Fahrerin, die hinter ihm fuhr und zum Überholen angesetzt hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls stieß eines der Fahrzeuge gegen einen geparkten VW Tiguan, dieser wurde dabei ebenfalls beschädigt. Sowohl der Golf als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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