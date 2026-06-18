Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf zu Einbruch in das Freibad Eschede

Eschede (ots)

In der Nacht von Dienstag, 16.06.2026, 22:15 Uhr auf Mittwoch, 17.06.2026, 10:25 Uhr ist es zu einem Einbruch in das Freibad in Eschede gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die unbekannten Täter das Gelände und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Schwimmbadkiosk. Aus diesem entwendeten die Täter u.a. alkoholische Getränke, Süßigkeiten und Bargeld. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Bereich.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Eschede unter der Telefonnummer 05142 988760 in Verbindung zu setzen.

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