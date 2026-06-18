Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Aktionswoche Alkohol: HaLT-Team Celle informierte in der Innenstadt über Alkoholprävention

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Celle (ots)

Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche Alkohol unter dem Motto "Alkohol? Weniger ist besser!" informierte das HaLT-Team (Hart am Limit) des Landkreises Celle am Mittwoch, 17. Juni 2026, Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene über die Risiken von Alkoholkonsum und Möglichkeiten eines verantwortungsbewussten Umgangs mit alkoholischen Getränken. HaLT ist ein kommunales Alkoholpräventionsprogramm für Kinder und Jugendliche. Der Landkreis Celle ist seit 2009 als offizieller HaLT-Standort zertifiziert. Unter der Koordination der Kreisjugendpflegerin Kathrin Bielmann arbeitet ein interdisziplinäres und institutionsübergreifendes Netzwerk aus dem Jugendamt des Landkreises Celle, der Polizeiinspektion Celle, der Psychosozialen Beratungsstelle Celle sowie dem Allgemeinen Krankenhaus Celle nach dem Konzept der frühen Alkoholprävention und -intervention bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen. Ziel der gemeinsamen Arbeit ist es, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vor riskantem und gesundheitsgefährdendem Alkoholkonsum zu schützen. Dabei stehen die Reflexion des eigenen Konsumverhaltens, die Sensibilisierung für gesundheitliche Risiken, die Förderung von Eigenverantwortung sowie die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes im Mittelpunkt. Darüber hinaus setzt sich das HaLT-Team für eine stärkere öffentliche Aufmerksamkeit und eine Kultur des Hinsehens ein. Anlässlich der Aktionswoche präsentierte sich das HaLT-Team am gestrigen Mittwoch, 17.06.2026 mit einem Informationsstand in der Celler Innenstadt in der Poststraße. Unterstützt wurde die Aktion von Kai Lindhorst vom Landkreis Celle. An mehreren Mitmach- und Informationsstationen konnten Besucherinnen und Besucher Wissenswertes über die Wirkung von Alkohol sowie über einen verantwortungsvollen Umgang mit alkoholischen Getränken erfahren. Das eigene Wissen konnte in verschiedenen Quiz- und Informationsangeboten getestet werden. Besonderes Interesse weckten die sogenannten Rauschbrillen, mit deren Hilfe die Auswirkungen von Alkoholeinfluss anschaulich erlebt werden konnten. Die Aktion stieß auf großes Interesse. Zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene aus Stadt und Landkreis Celle sowie viele erwachsene Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit zum Austausch und konnten für die Risiken eines problematischen Alkoholkonsums sensibilisiert werden.

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