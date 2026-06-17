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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Am Dienstag, 16.06.2026, gegen 16:00 Uhr ist es am Kreisverkehr in der Trüllerstraße im Ortsteil Neuenhäusen zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin gekommen. Die 83-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr den Kreisverkehr aus der Neuenhäuser Straße kommend in Richtung der Trüllerstraße. Im Bereich des Fußgängerüberweges bzw. der dortigen Radfahrerfurt hielt diese zunächst an, um Personen queren zu lassen und setzte ihre Fahrt anschließend fort. Hierbei übersah sie die bereits auf der Straße befindliche 34-jährige Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Annika Beyer
Telefon: 05141-277303
E-Mail: annika.beyer@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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