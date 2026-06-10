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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Körperliche Auseinandersetzung in einer Pension

Wathlingen (ots)

Am 30.05.2026 ist es in Wathlingen zu einer Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einer Pension in der Straße "Zum Bröhn" gegen 22:45 Uhr zu Streitigkeiten zwischen mehreren Beteiligten im Alter zwischen 32 und 56 Jahren. Die Streitigkeiten mündeten in einer körperlichen Auseinandersetzung, an der ebenfalls mehrere Personen beteiligt waren. Dabei wurden nach bisherigem Ermittlungsstand drei Männer verletzt, von denen ein 38-Jähriger ambulant ärztlich behandelt worden ist. Die Hintergründe des Sachverhaltes sind derzeit noch unklar, Gleiches gilt für die Ursache des Streits. Die Ermittlungen dazu dauern momentan an. Die Anzahl der Beteiligten sowie der genaue Tathergang und weitere Details sind ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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