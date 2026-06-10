Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigung an Sporthalle

Unterlüß (ots)

In Unterlüß ist es in den vergangenen Tagen zu einer Sachbeschädigung an einer Sporthalle gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die unbekannten Täter auf das Flachdach einer Sporthalle in der Müdener Straße. Hier beschädigten sie vermutlich mittels einer Zündquelle an zwei Stellen die Deckfolie des Daches. Außerdem wurden das Dach und eine Seitentür mit Graffiti beschmiert. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 800 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 05.06.2026, 13 Uhr und Montag, 08.06.2026, 14 Uhr. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051 6064-0 in Verbindung zu setzen.

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