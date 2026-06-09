Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigung auf einem Spielplatz

Bergen (ots)

Auf einem Spielplatz in Bergen ist es vermutlich am Freitag, 05.06.2026 in zu einer Sachbeschädigung auf einem Spielplatz gekommen. Unbekannte zerbrachen vermutlich an einem Spielgerät auf dem Spielplatz in der Celler Straße eine Glasflasche. Die Scherben verteilten sich im Sand unterhalb der Spielgeräte und auch auf dem Hartgummibelag im Bereich der Spielgeräte. Der Bauhof der Stadt Bergen hat die betroffenen Bereiche auf dem Spielplatz in der Zwischenzeit abgesperrt, und entsprechende Schilder aufgestellt. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051 6064-0 entgegen.

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