POL-CE: Mann bei Wildunfall leicht verletzt
Faßberg (ots)
Am späten Sonntagabend ist es auf der L280 bei Faßberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Wildschwein gekommen. Ein 29-Jähriger befuhr gegen 23:20 Uhr mit seinem Opel die L 280. In Höhe Oberohe kollidierte er mit einem Wildschwein auf der Fahrbahn. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt, das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das bei dem Unfall schwer verletzte Wildschwein musste vor Ort von seinem Leiden erlöst werden.
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