Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Industriehalle

Wietze (ots)

In Wietze ist es am Wochenende zu einem Einbruch in ein Gewerbeobjekt gekommen.

Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 05.06.2026, 18 Uhr und Montag, 08.06.2026, 6 Uhr. Dabei verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt zu einer Industriehalle in der Industriestraße und entwendeten diverse Werkzeuge. Der bislang bekannte Schaden liegt bei zirka 2.000 Euro. Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter wieder.

Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146-986230 in Verbindung zu setzen.

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