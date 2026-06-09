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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Wohnhaus

Celle (ots)

Gestern Vormittag ist es in Celle zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 13:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Berkefeldweg". Hier durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 13.000 Euro. Anschließend entfernten sich die Täter wieder. Ob die Tat im Zusammenhang mit zwei weiteren Taten in der Lachtehäuser Straße steht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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