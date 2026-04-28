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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vermisstensuche

Celle (ots)

Seit heute Vormittag, 10:30 Uhr wird die 26 Jahre alte Michelle-Isabelle K. aus einer medizinischen Einrichtung in der Schlepegrellstraße in Celle vermisst.

Beschreibung:

Zirka 160 cm groß, normale Statur, rötliche Haare, bekleidet mit einem grauen Hoodie und einer kurzen schwarzen Hose und Badelatschen Sie wurde zuletzt im Bereich der Innenstadt gesehen.

Die junge Frau befindet sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation und ist vermutlich nicht in der Lage, sich selbst zu helfen. Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten bitte an die Polizei Celle unter 05141-2770.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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