Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vermisste Darienne P.

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Celle (ots)

Seit gestern Abend wird die 26-jährige Darienne P. aus Celle vermisst. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich Darienne in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, sodass die Polizei um Mithilfe bei der Suche bittet. Darienne P. kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 180cm groß - schlank - lange, braune Haare - auffällige Brille mit goldenem Rahmen - trägt evtl. eine grünes Kleid

Wer Darienne gesehen hat oder Hinweise zu ihren Aufenthaltsort geben kann, der wende sich bitte an die Polizei Celle (05141-2770).

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