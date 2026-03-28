POL-CE: Wasserrohrbruch im Stadtteil Heese

Celle (ots) - Gestern Nachmittag ist es in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 88-Jähriger gegen 16:30 Uhr mit seinem Pedelec die Bergstraße in Richtung Wehlstraße und kreuzte plötzlich die Straße. Ein 34-Jähriger, der mit seinem VW die Wehlstraße in Richtung 77-er Straße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und ...

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